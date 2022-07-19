Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de okulda 17 kişiyi öldüren Cruz'un idamla yargılandığı davada sona gelindi /19 Temmuz 2022 09:33

ABD'de okulda 17 kişiyi öldüren Cruz'un idamla yargılandığı davada sona gelindi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine bağlı Parkland kentinde 2018'de okul baskınında 17 kişiyi öldüren Nikolas Cruz'un idamla yargılandığı davada karar duruşmaları başladı.

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Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesi'nde 14 Şubat 2018'de düzenlenen silahlı saldırıda 14'ü öğrenci 17 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi de yaralanmıştı. 

Olay, ABD tarihinin en kanlı okul saldırılarından biri olarak kayıtlara geçmişti. 

Euronews'in haberine göre suçlamaları kabul eden  Nikolas Cruz'un idamla yargılandığı davada taraflar son konuşmalarını yapıyor . İlk olarak söz alan  Savcı Michael Satz, saldırgan Nikolas Cruz'un idam ya da ömür boyu hapisle yargılandığı davanın karar duruşmalarına saldırıda hayatını kaybeden kurbanların isimlerini tek tek zikrederek başladı. 

Cruz, ekim ayında suçunu kabul etmiş, yargı makamlarınca da 14'ü öğrenci 17 kişiyi taammüden öldürmekten suçlu bulunmuştu.

Ceza aşamasında jüri üyeleri, Cruz'un müebbet hapis cezasına mı yoksa idam cezasına mı çarptırılacağına karar verecek. 

Reuters'ın yargı çevrelerine dayandırdığı haberine göre karar aşaması birkaç ay sürebilir.

Jüri üyelerine hitap eden Savcı Satz, "Sizinle, bu sanığın 14 öğrenciyi, bir spor direktörünü, bir öğretmeni ve bir koçu hedef gözeterek, planlı ve sistematik bir şekilde öldürmesi, yani 'toplu katliam' hakkında konuşacağım." diyerek sözlerine başladı. 

Ayrıca Savcı, jüri üyelerine, okuldaki kameralarca kaydedilen suçun videosunu izlettireceğini de söyledi.

Satz, öldürülen ve yaralanan her kurbanın ismini tek tek anarken Cruz'u sadece "sanık" olarak tanımladı. 

Cruz'un saldırıdan çok önce bir okul saldırganı olmayı planladığını aktardı. 

Kurbanların birkaç kez vurulduğunu anlatan Savcı Satz, Cruz'un taşıdığı silahın türü, mermi sayısı ve katliam sonrası okuldan ayrıldıktan sonra içecek satın aldığı dükkana gitmesine kadar çeşitli ayrıntılara yer verdi.

Savcının iddianamesini okuduğu sırada kurban yakınları da mahkemede hazır bulundu. Bu sırada bazı kurban yakınlarının göz yaşlarına hakim olamadıkları görüldü. 

Jürinin, Cruz'un idam edilmesini önermesi için oybirliği gerekiyor. 

Eğer 12 jüri üyesinden herhangi biri karşı çıkarsa, Cruz şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırılacak.

Fort Lauderdale'de görülen davaya, Broward County Bölge Yargıcı Elizabeth Scherer başkanlık ediyor.

Okulun aynı zamanda eski öğrencisi olan ve saldırıdan sonra gözaltına alınan 19 yaşındaki Nikolas Cruz, mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etmişti.

Bu arada Cruz'un katliamı gerçekleştirdiği tüfeği, lisanslı bir silah satıcısından yasal olarak satın aldığında 18 yaşında olduğu belirtildi.

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