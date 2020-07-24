Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de okulların açılması konusunda yeni karar /24 Temmuz 2020 23:16

ABD'de okulların açılması konusunda yeni karar

Koronavirüs nedeniyle okulların kapatıldığı ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, okulların yeni eğitim öğretim yılında açılabileceği tavsiyesinde bulundu.

SHABER3.COM

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapalı bulunan okulların yeni eğitim öğretim yılında açılabileceği tavsiyesinde bulundu. 

CDC'nin resmi sitesinden yayınlanan yeni kılavuzda, anaokulundan liseye kadar her seviyede okulun bölgelerindeki Koronavirüs salgını yoğunluğuna göre belli tedbirleri alarak yaz sonu öğrencileri kabul edebileceği belirtildi.

Açıklamada, çocukların muhtemelen şiddetli semptom göstermeyeceği ve okullarda virüsü yaymayacağı kaydedilerek, "Mevcut en iyi kanıtlar Covid-19'un okul çağındaki çocuklar için nispeten düşük risk oluşturduğunu göstermektedir" ifadeleri kullanıldı.

"Okulların kapanması ailelerin ve çocukların hayatını bozdu"

Direktör Robert Redfield de okulların açılmasının halk sağlığı için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, "Okulların kapanması ailelerin ve çocukların hayatını bozdu, gençlerin üzerinde olumsuz etkileri oldu" diye kaydetti.

CDC'nin açıklamasında okulda öğrencilerin salgın belirtilerine karşı günlük olarak gözlemlenmesi, sosyal mesafeye uyulması ve vaka görülmesi halinde yerel sağlık yetkilileri ile temasa geçilmesi önerileri sıralandı.

ABD'de şimdiye kadar 4 milyon 223 bin 885 Koronavirüs vakası tespit edilirken, 148 bin 102 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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