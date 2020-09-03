Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de ölenlerin sayısı 190 bini aştı /03 Eylül 2020 20:58

ABD'de ölenlerin sayısı 190 bini aştı

ABD'de korona virüsü salgınında ölenlerin sayısı 190 bin 14'e, vaka sayısı da 6 milyon 291 bin 776'ya yükseldi. ABD, korona virüsü (Covid-19) salgınının merkezi ve en çok ölüm yaşanan ülke olmayı sürdürüyor.

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ABD’de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 31 bin 784 artışla 6 milyon 291 bin 776’ya çıktı. Virüs nedeniyle 1053 kişi daha öldü ve toplam ölü sayısı 190 bin 14’e yükseldi. İyileşenler 3 milyon 547 bini, yapılan test sayısı ise 84 milyon 102 bini geçti.

ABD genelinde ise en çok vaka tespit edilen eyalet 721 bin 893 vakayla California oldu. California’yı 652 bin 228 vakayla Teksas ve 633 bin 442 vakayla Florida takip ediyor. New York eyaleti ise 33 bin 52 can kaybıyla ölümlerde ilk sırada yer alıyor.
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