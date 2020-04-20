Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de ölü sayısı 40 bini aştı /20 Nisan 2020 09:54

ABD'de ölü sayısı 40 bini aştı

Dünya genelinde Covid-19 salgınından en fazla etkilenen Amerika Birleşik Devletleri'nde can kaybı 40 bini geçti.

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John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede Covid-19 tespit edilenlerin sayısı 750 bine yaklaşırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 40 bini geride bıraktı.

ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

New York ise ABD'de salgının merkez üssü olmaya devam ediyor.

ABD'yi sırasıyla İspanya, İtalya ve Fransa izliyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ve New York Valisi Andrew Cuomo, salgında ''pik noktasına'' ulaşıldığı, vaka ve ölü sayılarında düşüşün başladığı yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, salgının ''pik noktasına ulaştığına dair olumlu sinyaller görmeye devam ettiklerini'' belirtirken, New York Valisi Cuomo ise bugün salgında plato dönemine girildiğini, sayıların düşmeye başladığını söylemişti.
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