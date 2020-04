Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, son 24 saatte 17 bin 318 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 842 bin 624’e çıktı. 121 bin 739 kişinin de hastanelerde tedavisi sürüyor.







ABD’de New York, 263 bin 754 vaka ve 19 bin 453 ölümle salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında geliyor. New York’u 95 bin 914 vakayla New Jersey ve 42 bin 944 vakayla Massachusetts izliyor.