Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de ortalama ömür kısaldı: Sebep salgın /21 Temmuz 2021 22:08

ABD'de ortalama ömür kısaldı: Sebep salgın

ABD'de ortalama yaşam beklentisinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de 1.5 yıl gerilediği bildirildi.

SHABER3.COM

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayımlanan raporda, ülkedeki ortalama yaşam süresi 2019'da 78.8 iken bunun 2020'de 77.3'e gerilediği kaydedilerek, bunun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en keskin düşüş olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, bu düşüşün ülkedeki demografik gruplardan Latinler arasında 3 yıl, siyah toplumda 2.9 yıl, beyaz ABD'liler arasında ise 1.2 yıl olarak tespit edildiği kaydedildi.

Cinsiyet açısından ise 2019 ile 2020 karşılaştırmasında ortalama yaşam beklentisi kadınlarda 81.4'ten 80.2'ye, erkeklerde 76.3'ten 74.5'e geriledi.

2020'deki yaşam beklentisi düşüşünün yüzde 74'ünün Kovid-19 kaynaklı olduğuna işaret edilen raporda, kazalar, cinayetler ve diğer hastalıklara bağlı ölümlerin bu orana katkıda bulunduğu ifade edildi.

Raporda, 2020'de ABD'de toplam 3.3 milyondan fazla ölüm gerçekleştiği ve bunun yüzde 11'inin Kovid-19 kaynaklı olduğu bildirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'de ortalama ömür kısaldı: Sebep salgın Sonraki Haber >>

Hüzün, Hasret ve Buruk Bir Bayram Sabahı...

Hüzün, Hasret ve Buruk Bir Bayram Sabahı...

Gidip gidip geldi... Bu görüntüsü çok konuşulur

Gidip gidip geldi... Bu görüntüsü çok konuşulur

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

İktidara 15 Temmuz soruları

İktidara 15 Temmuz soruları

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti

Almanya'da büyük sel felaketi

Almanya'da büyük sel felaketi

İstanbul'un göbeğinde gaspçı dehşeti

İstanbul'un göbeğinde gaspçı dehşeti

GEÇTİM MERİÇ’TEN Belgesel Film

GEÇTİM MERİÇ’TEN Belgesel Film
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:17:58