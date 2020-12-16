Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de ortalığı karıştıran açıklama: "Trump kalmaya devam edecek" /16 Aralık 2020 18:50

ABD'de ortalığı karıştıran açıklama: "Trump kalmaya devam edecek"

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn, Trump'ın ikinci dönemini gerçekleştireceğini savunurken, yaptığı açıklamalar ABD'de ortalığı karıştırdı.

SHABER3.COM

Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Donald Trump'ın 20 Ocak'tan sonra Beyaz Saray'da olacağına inandığını söyledi.

Fox News'e açıklamalarda bulunan Flynn, Trump'ın ekibinin açtığı davalara atıfta bulunarak, Trump'ın halihazırda ikinci dönem için birçok yolu olduğunu belirtti.

"MAHKEMELER DEĞİL HALK BELİRLİYOR"

Joe Biden'ın başkanlığı Seçiciler Kurulu'nda 232'ye karşı 306 oyla tescil edildi. Trump'ın yasal girişimleri henüz bir başarıya ulaşmadı.

Flynn, "Her şeyden önce, Başkan'ın sahip olduğu pek çok yol var. Gelecek başkanın kim olacağını 1'den 10'a kadar puanlamamı isterseniz 10 puanla Donald Trump derim." şeklinde konuştu.

Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı, daha önce yaptığı açıklamada, "Mahkemeler, ABD'nin bir sonraki başkanının kim olacağına karar vermiyor. Biz, halk belirliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'de ortalığı karıştıran açıklama: "Trump kalmaya... Sonraki Haber >>

Güldür Güldür Show’da Berat Albayrak göndermesi

Güldür Güldür Show’da Berat Albayrak göndermesi

Hırsızlara şok

Hırsızlara şok

Perinçek: PKK neyse Uygur Partisi de odur

Perinçek: PKK neyse Uygur Partisi de odur

Oktay'a sordu: Suçluluk psikolojisinden mi bakamıyorsunuz bu fotoğrafa?

Oktay'a sordu: Suçluluk psikolojisinden mi bakamıyorsunuz bu fotoğrafa?

Market zinciri Edeka'ya ilham verdi: Alman komşuya Türklerin jesti

Market zinciri Edeka'ya ilham verdi: Alman komşuya Türklerin jesti

Altaylı'dan tepki çeken sözler: Türkiye'nin sahibi onlar, yakında bizi atacaklar

Altaylı'dan tepki çeken sözler: Türkiye'nin sahibi onlar, yakında bizi atacaklar

Mikrofon uzatılan vatandaş tek tek sıraladı

Mikrofon uzatılan vatandaş tek tek sıraladı

Belediye 1 koyun,1 keçi, 3 kuzu tarafından esir alındı

Belediye 1 koyun,1 keçi, 3 kuzu tarafından esir alındı

48 Saatte, çalışan bir otoyolun altına tünel yaptılar

48 Saatte, çalışan bir otoyolun altına tünel yaptılar

Yandaş coştu: Patriot'suz 48 saatte Tel Aviv'den girer, Kudüs'ten çıkarız

Yandaş coştu: Patriot'suz 48 saatte Tel Aviv'den girer, Kudüs'ten çıkarız
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:10:01