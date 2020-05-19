Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de otomotiv sektörü 2 ay aradan sonra işbaşı yaptı /19 Mayıs 2020 10:05

ABD'de otomotiv sektörü 2 ay aradan sonra işbaşı yaptı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üretimlerine büyük ölçüde ara veren otomotiv sektörü, yaklaşık 2 ayın ardından faaliyete başladı.

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ABD basınında yer alan haberlere göre, ülkede 130 bini aşkın otomotiv sektörü çalışanı iş başı yaptı.

Ford, Fiat Chrysler ve General Motors gibi sektörün önde gelen üreticileriyle tedarikçileri, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerle üretim merkezlerini yeniden açarak faaliyete başladı.

Ford'dan yapılan açıklamada, şirketin ABD'deki üretim ve faaliyetlerine yeniden başladığı bildirildi. Açıklamada, şirketin sağlık muayenesi, kişisel koruyucu ekipman ve sosyal mesafe de dahil olmak üzere çalışanların güvenliği ve sağlığı için önlemler aldığı kaydedildi.

Fiat Chrysler'den yapılan açıklamada da şirketin 12 bin çalışanının işlerine geri döndüğü ve üretimin yeniden başladığı aktarıldı.

Söz konusu şirketlerin üretimlerine yeniden başlamasıyla borsadaki hisseleri de yükseliş kaydetti. General Motors'un hisseleri bugün yüzde 9, Fiat Chrysler'in hisseleri yüzde 7.3 ve Ford'un hisseleri yüzde 6.7 oranında arttı.

Ford, General Motors ve Fiat Chrysler, mart ayında, Kovid-19 salgınına karşı alınacak önlemler nedeniyle, Kuzey Amerika'daki üretimlerine ara vereceklerini açıklamıştı.

Öte yandan, ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın da bugün üretimine yeniden başlaması için Kaliforniya yönetimiyle geçen hafta anlaşmaya vardığı duyurulmuştu.
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