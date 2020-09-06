Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de polis karşıtı protestolar hız kesmiyor /06 Eylül 2020 11:08

ABD'de polis karşıtı protestolar hız kesmiyor

Amerika’da tarihi Kentucky at yarışı öncesinde Louisville şehri sokakları yine karıştı. Polisin siyah Amerikalılara karşı tavrını protesto edenlerle polise destek veren silahlı bir grup tarihi öneme sahip at yarışı öncesinde karşı karşıya geldi.

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Corona virüsü salgını nedeniyle izleyicisiz yapılan yarışın düzenlendiği hipodroma doğru yürüyüşe geçen grup, “Adalet yoksa yarış da yok” sloganları atarak bu yıl 146.cısı yapılan at yarışının iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Hipodrom yakınındaki gruptan ayrı olarak şehrin Churchill Downs bölgesinde silahlı 250 kadar siyah Amerikalı bir grup da polisleri protesto etti. Kendilerine NFAC adını veren ve polisle karşı karşıya gelen grup protestonun ve sloganların ardından olaysız şekilde dağıldı.

Louisville’de Mart ayında 26 yaşındaki siyah Amerikalı Breonna Taylor’ın polisin evine yaptığı baskında ölmesi üzerine bu şehir de polis karşıtı gösterilerin merkezi haline gelmişti.

Öte yandan polise destek veren silahlı bir grup da gösteri düzenledi. İki taraf şehir merkezindeki parkta karşı karşıya geldiler. Karşılıklı olarak sloganlar atarken grupların bazıları tehlikeli biçimde yan yana gelerek birbirlerine bağırdı. Yaklaşık 45 dakika kadar sonra polis her iki gruba da müdahale ederek parkı boşalttı.

Amerika’da ırkçılık karşıtı protesto eylemleri 25 Mayıs tarihinde polisin Minneapolis şehrinde aiyah Amerikalı George Floyd’u gözaltına alırken ölümüne neden olmasından bu yana devam ediyor.

Dün gece New York eyaletinin Rochester bölgesinde de polis şiddetini protesto için toplanan 2 bin kadar kişiye karşı polis plastik mermi ve biber gazı kullandı.

Rochester Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamada göstericilerin polisin dağılın uyarısına aldırış etmedikleri ve polise taş, havai fişek ve benzeri maddeler fırlattıkları belirtildi.

Oregon eyaletinin Portlan şehrinde 25 Mayıs’tan buy ana aralıksız süren gösterilerde dün polis 27 kişiyi daha gözaltına aldı.
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