Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de protestolar devam ediyor /20 Temmuz 2020 19:07

ABD'de protestolar devam ediyor

Şiddete dönüşen protestolarda Amazon ve Starbucks mağazalarının camları kırıldı.ABD'de siyahi George Floyd'un öldürülmesiyle başlayan gösteriler, ülkeyi yangın yerine çevirdi, çok sayıda mağaza yağmalandı.

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Ülkede sokaklar bir süredir sakinliğini korurken, Washington'ın Seattle şehrinde düzenlenen barışçıl yürüyüş, yağmaya dönüştü."Adalet yoksa barış da yok" sloganı atan göstericiler, Amazon ve Starbucks mağazalarını hedef aldı.

AMAZON VE STARBUCKS YAĞMALANDI

Protestocular, polise aktarılan mali kaynakların kesilmesini talep etti. Şiddete dönüşen gösteride söz konusu mağazaların camları kırılırken, Seattle Polis Departmanı 2 kişinin gözaltına alındığını, en az 12 polisin de yaralandığını bildirdi.

"CANİCE EYLEMLER"

Polis, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, göstericilerin geride yıkımın izlerini bıraktığını belirterek, "Bunlar barışçıl protestolar değil, canice eylemler." dedi.Geçen hafta protestocular Starbucks'ın boykot edilmesi çağrısında bulunmuş, şirketten Seattle Polis Vakfı'na yaptığı bağışı durdurmasını istemişti.Protestocular ayrıca, Adliye Sarayı'nı da hedef aldı. 
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