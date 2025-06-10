Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de protestolar yayılıyor: Trump 2 bin Ulusal Muhafız daha konuşlandıracak /10 Haziran 2025 09:54

ABD'de protestolar yayılıyor: Trump 2 bin Ulusal Muhafız daha konuşlandıracak

ABD’de göçmen karşıtı politikalara karşı başlayan eylemler sürüyor. Polis ve eylemciler arasında üçüncü günde de arbede sürerken Kaliforniya Eyaleti Trump’a Ulusal Muhafız görevlendirmeleri sebebiyle dava açtı. Diğer yandan Trump şu an görev yapan bin 700 Ulusal Muhafız’ın üstüne 2 bin asker daha konuşlandırmak üzere emir verdi.

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ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde Trump yönetiminin göçmen karşıtı politikalarına karşı başlayan eylemler 3’üncü gününde sürüyor. Edinilen son bilgilere göre Los Angeles’ta polisler eylemcilere yönelik gözaltılarını sürdürüyor. Polis eylemcilere ses bombaları, plastik mermiler ve biber gazı ile müdahale ediyor.

ÜLKE GENELİNE YAYILDI
Halktv'de yer alan habere göre öte yandan Los Angeles merkezli olarak başlayan protestolar birçok farklı şehre de yayıldı. San Francisco, New York, Atlanta, Seattle ve Dallas gibi büyük şehirlerin dışında birçok farklı yerlerde görülen eylemlerde de yüzlerce eylemci gözaltına alındı.

2 BİN ULUSAL MUHAFIZ DAHA GÖREVLENDİRİLDİ
ABD Başkanı Donald Trump’ın emriyle Los Angeles’a konuşlandırılan bin 700 Ulusal Muhafız ise şehirde görevine başladı. Trump, 2 bin Ulusal Muhafız’ı daha görevlendirdiğini duyurdu.

Trump’ın bu görevlendirmeleri Los Angeles valisi ve belediye başkanından da tepki çekti. Üçlü arasında kriz yaşandı. Kaliforniya Eyaleti de Trump yönetimine konuşlandırmaların yasa dışı ilan edilmesi için dava açtı. Los Angeles Valisi Newsom da dün Beyaz Saray'a rest çekerek Trump yönetimine ayrıca bir dava açacaklarını duyurmuştu.
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