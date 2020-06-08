Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de rakamlar yükselişe geçti /08 Haziran 2020 19:20

ABD'de rakamlar yükselişe geçti

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 358 artarak 112 bin 447'ye yükseldi.ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 358 artarak 112 bin 477'ye çıktı.

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ABD, dünya genelinde Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olma özelliğini koruyor.Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 194 artışla 2 milyon 8 bin 303'e ulaştı.Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 358 artarak 112 bin 477'ye çıktı.

ABD'yi, 691 bin 962 vakayla Brezilya, 476 bin 658 vakayla vakayla Rusya ve 288 bin 630 vakayla İspanya izliyor.Salgından en fazla etkilenen New York'ta vaka sayısı 398 bin 828 kişi olarak kayda geçti, 30 bin 442 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 166 binden fazla vakayla New Jersey ve 132 bine yakın vakayla California takip ediyor.ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 21 milyon 300 bine yaklaşırken 761 binden fazla kişi iyileşti. 
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