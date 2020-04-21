Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de salgın durdurmuyor /21 Nisan 2020 19:26

ABD'de salgın durdurmuyor

ABD'de korona virüsünden ölenlerin sayısı 42 bin 374'e, vaka sayısı da 787 bin 960'a çıktı.ABD’de, yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1684 artarak 42 bin 374’e yükseldi.

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Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ABD’de 28 bin 174 yeni vaka tespit edildi ve vaka sayısı 787 bin 960’a çıktı.ABD, dünya genelinde en fazla Covid-19 vakası tespit edilen ve virüs nedeniyle en çok ölüm yaşanan ülke konumunda bulunuyor.

ABD genelinde salgının merkezi ve en fazla can kaybının yaşandığı eyalet New York olurken bunu sırasıyla New Jersey ve Massachusetts izliyor.

Nüfusu 330 milyon civarında olan ABD’de şimdiye kadar 4 milyon 26 binden fazla kişiye virüs testi yapıldı, 73 bin 527 hasta ise iyileşti. Yaklaşık 118 bin kişi de hastanelerde tedavisi görüyor.

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