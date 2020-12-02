ABD'de savcılar Trump'un aflarıyla ilgili soruşturma başlattı

Salı günü, konuyla ilgili mahkeme kararının üzerindeki gizliliğin kaldırılmasının ardından Adalet Bakanlığı'na bağlı savcıların Ağustos ayında Washington DC'de federal bir mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı. Federal yargıç Beryl Howell'in 20 sayfalık iddianameyi inceleyip, onay verdiği de anlaşıldı.







Rüşvet karşılığı af ile ilgili olarak açıklanan dokümanda hiçbir kurum ya da kişinin adı geçmiyor. Ancak yazın sonlarında ele geçirilen cep telefonu, tablet gibi 50 adet elektronik alette bu suçlamayı destekleyecek deliller olduğu iddia ediliyor. Trump'a yakın kimi kişilerin avukatları ile görüşüp, çeşitli bağışlar karşılığında aftan yararlanmayı planladıklarına dair delillerin olduğu bu elektronik aletlerin savcılık ofisinde tutulmasına izin verildi.





Ahvalnews'te yer alan habere göre Beyaz Saray konu ile ilgili açıklama yapmazken, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte çalışan kimi kişilerin, Ocak ayından önce olası soruşturmalar için "başkanlık affı" isteyeceği haberleri basına sızmıştı. Adalet Bakanlığı şu an için soruşturmada hiçbir Beyaz Saray görevlisinin adının geçmediğini kaydetti.





Normalde avukat ile müvekkili arasındaki görüşmeler mahrem kabul edilip, savcıların bu görüşmelere ait belgeleri kanıt olarak kullanmasına kanun izin vermez. Ancak bu noktada avukat ile müvekkilin bir suç planladığı için yapılan görüşmelerin kayıtlarının savcılık tarafından kullanılmasına izin verildi.





ABD Başkanları görevleri süresince her türlü suçu affetme yetkisine sahip. Başkanlık affı denilen uygulama önemli noktalarda başkanın bir kişiyi affetmesini sağlıyor. ABD'de başkanların görev süreleri bitmeden önce bir grup suçluyu affetmesi gelenek olarak görülüyor. Ancak bugüne kadar genellikle küçük suçlardan ceza almış kişiler affa uğramıştı.