Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de seçim anketi: Başkanlık yarışında fark açılıyor /23 Eylül 2024 18:40

ABD'de seçim anketi: Başkanlık yarışında fark açılıyor

ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçimine ilişkin yapılan son anket, Demokratların adayı Harris lehine farkın yavaş da olsa açıldığını gösterdi.

SHABER3.COM

ABD'de yapılan anket, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde Demokrat Partinin adayı Kamala Harris'in, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın az farkla önünde olduğunu gösteriyor.

ABD'de CBS News ile YouGov tarafından 18-20 Eylül tarihlerinde yapılan ankette, 3 bin 129 kayıtlı seçmene 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimine ilişkin görüşleri soruldu.

Anket sonuçları Harris'in, yüzde 48 destek alan Trump'ın 4 puan önüne geçerek yüzde 52'ye ulaştığını gösterdi.

Bir adayın kişisel özelliklerine öncelik veren seçmenin Harris'e oy verdiği, Trump'a destek verenlerinse adayın politikalarına odaklandığı tespit edildi.

Harris'e oy verenlerin çoğunluğu, göçmenlerin ABD'lilerin yapmayacağı işleri yaptığını düşünürken, Trump'ın seçmenlerinin çoğunluğu ise göçmenlerin daha fazla suç işlediğine ve vatandaşların işlerini ellerinden aldığına inanıyor.

Trump destekçilerinin yüzde 73'ü, göçmenlerin toplumu daha da kötüleştirdiğini düşünüyor.

Benzer şekilde Trump destekçilerinin yüzde 69'u, göçmenlerin evcil kedi ve köpekleri yediği yönündeki iddiaların doğru olduğu kanaatini taşıyor.

Ankete katılanların yüzde 83'ü, ABD siyasetindeki tonun ve nezaket seviyesinin kötüye gittiğini düşünürken, yüzde 71'i demokrasinin tehdit altında olduğunu söylüyor.
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