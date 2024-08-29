Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de seçim anketi: Harris ile Trump arasındaki fark kaç puan? /29 Ağustos 2024 16:05

ABD'de seçim anketi: Harris ile Trump arasındaki fark kaç puan?

Reuters ve IPSOS'un ABD'deki başkanlık seçimi için ortak gerçekleştirdiği son ankette Kamala Harris'in oy oranı yüzde 45, Donald Trump'ın oy oranı yüzde 41 olarak ölçüldü.

SHABER3.COM

Reuters ve IPSOS'un ortak anketine göre, Demokratların adayı Kamala Harris, Cumhuriyetçilerin adayı ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 puan önünde.

Ölçümkeri 8 gün süren ve sonuçları çarşamba günü yayınlanan ankette Harris'in oy oranı yüzde 45, Trump'ın oy oranı yüzde 41 olarak ölçüldü.

HARRİS, KADINLAR VE HİSPANİKLER ARASINDA POPÜLER

Harris hem kadın seçmenler hem de Hispanikler arasında Trump'a büyük üstünlük sağladı. Araştırmaya göre bu iki seçmen grubunun yüzde 49'u Harris'e, yüzde 36'sı ise Trump'a oy vereceğini belirtti.

KRİTİK EYALETLERDE TRUMP ÖNDE

'Kritik eyaletler' olarak nitelendiren Wisconsin, Pennsylvania, Georgia, Arizona, Kuzey Carolina, Michigan ve Nevada'da ise Trump 2 puan önde çıktı. Bu 7 eyaletin ortalamasında Trump'ın oy oranı yüzde 45, Harris'in oy oranı yüzde 43 olarak ölçüldü.

Trump'ın 2020 kampanyasında çalışan Cumhuriyetçi kampanya stratejisti Matt Wolking, “Bu rakamlardaki değişim göz önüne alındığında Harris'e karşı yarışmanın Trump için daha zor olduğu açık, ancak kesinlikle aşılamaz değil” dedi. Wolking, Trump'ın kampanyasında mümkün olduğunca odaklanması gerektiğini, böylece Biden'dan hoşlanmadıkları için kendisine yönelen seçmenleri korkutmayacağını söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'de seçim anketi: Harris ile Trump arasındaki fark... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:25:01