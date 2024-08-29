ABD'de seçim anketi: Harris ile Trump arasındaki fark kaç puan?

Ölçümkeri 8 gün süren ve sonuçları çarşamba günü yayınlanan ankette Harris'in oy oranı yüzde 45, Trump'ın oy oranı yüzde 41 olarak ölçüldü.





Harris hem kadın seçmenler hem de Hispanikler arasında Trump'a büyük üstünlük sağladı. Araştırmaya göre bu iki seçmen grubunun yüzde 49'u Harris'e, yüzde 36'sı ise Trump'a oy vereceğini belirtti.





Reuters ve IPSOS'un ortak anketine göre, Demokratların adayı Kamala Harris, Cumhuriyetçilerin adayı ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 puan önünde.'Kritik eyaletler' olarak nitelendiren Wisconsin, Pennsylvania, Georgia, Arizona, Kuzey Carolina, Michigan ve Nevada'da ise Trump 2 puan önde çıktı. Bu 7 eyaletin ortalamasında Trump'ın oy oranı yüzde 45, Harris'in oy oranı yüzde 43 olarak ölçüldü.Trump'ın 2020 kampanyasında çalışan Cumhuriyetçi kampanya stratejisti Matt Wolking, “Bu rakamlardaki değişim göz önüne alındığında Harris'e karşı yarışmanın Trump için daha zor olduğu açık, ancak kesinlikle aşılamaz değil” dedi. Wolking, Trump'ın kampanyasında mümkün olduğunca odaklanması gerektiğini, böylece Biden'dan hoşlanmadıkları için kendisine yönelen seçmenleri korkutmayacağını söyledi.