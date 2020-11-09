ABD'de seçimler sonrası Washington'un ilk Türkiye gündemi S-400 yaptırımları









ABD Kongresi'nin Aralık ayı ortasına kadar yasalaştırmayı öngördüğü 2021 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, Rusya'dan S-400 satın alan ve denemesi de yapan Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını içeriyor. Diplomatik kaynaklar, yasanın Amerikan Kongresi'nin her iki kanadında da 3'te 2'lik bir çoğunlukla onaylanma olasılığına ve böylece Başkan Trump'ın yasayı veto edemeyeceğine dikkat çekiyorlar.





ABD seçimlerinin sonucu Türk-Amerikan ilişkilerinin uzun vadede nasıl şekilleneceğini göstermesi açısından çok önemli olacak. Ancak ABD Kongresi'nde yasalaşmayı bekleyen 2021 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA), iki müttefik arasında hemen kısa vadede yaşanabilecek büyük bir sorunun sinyallerini veriyor.





Yaklaşık 740 milyar dolarlık bir bütçeyi içeren yasa, ABD Savunma Bakanlığı'nın 2021 yılı planlaması, Amerikan ordusuna gerekli askeri ekipmanlarının alınması ve harcama yapılması, dünyaya yayılmış birliklerin stratejik konumlandırmalarının gerçekleştirilmesi gibi yaşamsal öneme sahip maddeleri içeriyor.





Yasanın 1292 sayılı bölümü ise Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alan Türkiye'ye yaptırım uygulanması çağrısını içeriyor. Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyelerinin girişimiyle 2021 Savunma Yasası'na eklenen bölüm, 2017 Ağustos'unda Başkan Donald Trump'ın onayıyla yürürlüğe giren Amerika'nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası'nın (CAATSA) Türkiye'ye karşı uygulanmasını kapsıyor.



