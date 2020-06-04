Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de senatosunda 'Floyd' saygı duruşu /04 Haziran 2020 19:10

ABD'de senatosunda 'Floyd' saygı duruşu

ABD’nin başkenti Washington’da Demokrat parti senatörleri, polisin sert müdahalesiyle ölen George Floyd, Ahmaud Arbery ve Breonna Taylor için 8 dakika 46 saniye süren saygı duruşunda bulundu. Bazı Demokrat Parti senatörlerinin ise diz çöktüğü görüldü.

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ABD’nin Minneapolis şehrinde gözaltına alınırken polisin nefessiz kalana kadar dizini bastırıp öldürdüğü siyahi George Floyd’un hayatını kaybetmesiyle ilgili protestolar ülke genelinde devam ediyor.

SAYGI DURUŞUNDA BULUNDULAR

Başkent Washington'da Demokrat parti senatörleri, polisin sert müdahalesiyle ölen George Floyd, Ahmaud Arbery ve Breonna Taylor için 8 dakika 46 saniye süren saygı duruşunda bulundu.

BAZILARI DİZ ÇÖKTÜ

Senatörler, polis memuru Derek Chauvin'in diziyle George Floyd'un ensesine bastırma süresi olan 8 dakika 46 saniye boyunca saygı duruşunda bekledi. Bazı Demokrat Parti senatörlerinin ise diz çöktüğü görüldü. George Floyd'un hayatını kaybettiği 8 dakika 46 saniye protestoların başladığı ABD'de simge haline geldi.

TAYLOR VE ARBERY KİMDİR?

Breonna Taylor Mart ayında Kentuck eyaletinde uyarı yapılmaksızın polis tarafından başından vurularak öldürülen siyahi bir ABD vatandaşıydı. Ahmaud Arbery ise Georgia eyaletinde koşuya çıktığı sırada iki beyaz tarafından öldürülen siyahi ABD vatandaşıydı.
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