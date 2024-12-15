ABD'de Siber Ordu Komutanlığı'na silahlı saldırı

ABD'nin Georgia eyaletinde Siber Ordu Komutanlığı'nın yer aldığı Fort Eisenhower askeri üssüne silahlı saldırı yapıldığı bildirildi.





CBS televizyon kanalının aktardığına göre, olayda bir kişi öldi, bir şüpheli ise gözaltına alındı.





Televizyon kanalı, “Georgia'daki bir ABD ordusu tesisi, bir adamın vurularak öldürülmesinin ardından Cumartesi günü faaliyetlerini askıya aldı. Fort Eisenhower, ABD Ordusu Siber Komutanlığı'na ev sahipliği yapıyor” açıklamasında bulundu.





Saldırganla ilgili herhangi bir ayrıntı verilmedi.