Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de siber saldırı şoku: Hazine Bakanlığı'na sızıp kritik belgeleri ele geçirdiler /31 Aralık 2024 10:22

ABD'de siber saldırı şoku: Hazine Bakanlığı'na sızıp kritik belgeleri ele geçirdiler

ABD Hazine Bakanlığı, aralık ayı başında bir siber saldırıya uğradı. Çin destekli bir aktör tarafından düzenlendiğini iddia ettiği saldırıyla bakanlık, birçok belgesine erişildiğini belirtti.

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Teknolojinin gelişmesiyle artan siber saldırılar, gelişmiş devletlere dahi büyük tehdit oluşturuyor. Son olarak ABD Hazine Bakanlığı, bu ayın başında Çin devleti destekli bir aktör tarafından siber saldırıya uğradığını bildirdi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre bakanlığın konuya ilişkin Kongre'ye gönderdiği mektupta "önemli bir olayın" meydana geldiğinin tespit edildiği belirtildi. Mektuba göre bakanlık, 8 Aralık'ta üçüncü taraf yazılım hizmet sağlayıcısı BeyondTrust'tan, hackerların Hazine Bakanlığı Ofislerinin son kullanıcılarına uzaktan teknik destek sağlamak için kullanılan bir bulut hizmetine erişim sağladığını öğrendi.

Böylece, hackerların bazı iş istasyonlarına uzaktan erişim sağladığı ve bazı sınıflandırılmamış belgelere ulaştığı kaydedildi. Söz konusu olayın Çin devleti destekli bir aktör tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

'BİLGİ ERİŞİMİ DURMUŞ GÖRÜNÜYOR'
Diğer yandan ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA) ile temasa geçildiği ve etkisinin tespiti için güvenlik güçleriyle birlikte çalışıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Tehlikeye giren BeyondTrust hizmeti çevrimdışı hale getirildi ve tehdit aktörünün Hazine sistemlerine veya bilgilerine erişiminin sürdüğü yönünde bir kanıt bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Hazine'nin sistemlerine ve sahip olduğu verilere yönelik tüm tehditleri çok ciddiye aldığı vurgulanan açıklamada, "Hazine, son dört yılda siber savunmasını önemli ölçüde güçlendirdi ve finansal sistemimizi tehdit aktörlerinden korumak için hem özel hem de kamu sektörü ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulunuldu.
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