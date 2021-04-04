Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de sığınmacı çocuklar için üçüncü toplama kampına onay çıktı /04 Nisan 2021 18:09

ABD'de sığınmacı çocuklar için üçüncü toplama kampına onay çıktı

ABD'de refakatsiz sığınmacı çocukların tutulduğu kampların yetersiz gelmesi sonrasında üçüncü bir kamp bir askeri üssü daha kullanılmasına onay verildiği belirtildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre ABD Savunma Bakanlığı çocukların kapatıldığı kampların yoğunluğu dolayısıyla bir askeri üssü daha toplama kampına açtı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) refakatsiz sığınmacı çocukları kapatmak için toplama kampı olarak kullanılmak üzere bir askeri üssün daha tesis edilmesini onayladı.

ABD hükümeti ABD Gümrük ve Sınır Koruması’nın bir yılda 184 bin refakatsiz çocuğun sınıra ulaşabileceğini beklediğini açıkladı.

Pentagon daha önce Teksas'taki Fort Bliss ve Ortak Üs San Antonio'nun sığınmacı çocukların kapatılması için düzenlenmesini onaylandıktan sonra, Cuma günü ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri, çocukların Camp Roberts'a da kapatılması talebinde bulundu.

Bir Pentagon yetkilisi, "2 Nisan'da Savunma Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanından, refakatsiz çocukların Kaliforniya Camp Roberts'ta geçici olarak barındırılması için tesisler ve arazi için yardım talebini onayladı" dedi.

Camp Roberts, sığınmacı çocukların kapatıldığı bir toplama kampı olarak ayrılan üçüncü askeri üs oldu.

ABD Sınır Devriyesi görevlileri günde ortalama 5 bin kişiyi alıkoyuyor ve İç Güvenlik Bakanlığı 2021 döneminde yaklaşık 500 bin ila 800 bin kişinin sınırı geçmesini bekliyor.

ABD Sınır Devriyesi Şubat ayında 9 binden fazla çocuğu alıkoydu. Bu sayı 11 binden fazla çocuğun ABD kolluk kuvvetleri tarafından alıkonulduğu Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek rakam.
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