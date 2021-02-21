Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de silah dükkanında silahlı çatışma: Üç ölü /21 Şubat 2021 18:50

ABD'de silah dükkanında silahlı çatışma: Üç ölü

ABD'de ucuza silah satan bir dükkanda silahlı çatışma çıktı. Etrafa ateş açan bir kişiye müşteri ve çalışanlar karşılık verdi, üç kişi öldü.

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ABD'nin New Orleans kentinde silahlı bir kişi, bir silah dükkanında etrafa ateş açtı. Müşteriler ve çalışanların da karşılık vermesi sonrasında, dükkana girip ateş açan kişiyle birlikte dükkandaki iki kişi de yaşamını yitirdi.

Yetkililer olay sırasında iki kişinin kurşunlar nedeniyle yaralandığını ve hastanede tedavi altına alındığını belirttiler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bölge şerifi parçaları bir araya getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Dükkana giren kişinin neden etrafa ateş açtığı netleşmiş değil. Olay anında dükkanda olan Tyrone Russell, “Silah sesleri ve bağırışlar duyduk. Polis geldiğinde bize dışarıya kadar eşlik ettiler. Her yerde cam vardı. Korkutucu bir sahneydi” dedi.
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