ABD'de silah satışına kısıtlama geldi

Son dönemde Teksas ve New York eyaletlerinde yaşanan silahlı saldırılarla sarsılan Amerika Birleşik devletleri'nde (ABD) silah satışına bazı kısıtlamalar getiren yasa tasarısı, Başkan Joe Biden'ın imzasıyla yürürlüğe girdi. Biden, imzaladığı tasarıyla "çok fazla hayat kurtarılacağını" söyledi.







Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan Biden, "Bu yasa istediğim her şeyi kapsamasa da uzun zamandır talep ettiğim hayat kurtaracak eylemleri içeriyor" ifadesini kullandı.





DW'nin haberine göre Biden, ABD'de son dönemde üst üste yaşanan silahlı saldırılarda ölenlerin ailelerini kastederek, "Bize gönderdikleri mesaj, 'Bir şey yapın' idi. 'Tanrı aşkına, sadece bir şey yapın'. Ve biz de bugün bunu yaptık" dedi.





Yeni yasa, aile içi şiddetten sabıkası olan ya da gençliğinde ciddi bir suç işlemiş olan kişilerin silah sahibi olmasını zorlaştırıyor. Yasa ayrıca silah satın almak isteyen 21 yaşın altındaki bireylerin geçmişine dair incelemelerin sıkılaştırılmasını ve tehdit olarak değerlendirilen kişilerin silahlarına yetkililerce el konmasını kolaylaştırıyor.





Yasa uyarınca ABD'de okul güvenliği, şiddet önleme ve akıl sağlığı programlarına da 13 milyar dolar kaynak ayrılacak.





30 yıl sonra bir ilk

Yürürlüğe giren yasa, Demokratların yıllardır talep ettiği ancak Cumhuriyetçilerin karşı çıktığı birçok kısıtlamayı içermese de Kongre'nin silah satışıyla ilgili tedbirler konusundaki eylemsizliğini sonlandırması açısından önem taşıyor.





Yasa ayrıca, saldırı silahlarının satışına 10 yıllığına yasak getiren 1994 tarihli yasadan beri Kongre'nin silahlı şiddete karşı aldığı en ciddi önlem olarak tarihe geçti. Söz konusu yasak 2004'te yürürlükten kalkmıştı.





Başta Biden olmak üzere Demokratlar, saldırı tüfeklerinin yeniden yasaklanması, yüksek kapasiteli şarjörlerin satılmaması ve silah almak isteyen herkesin geçmişinin incelenmesi gibi önlemlerin de alınmasını istiyor.





Dünyada bireysel silahlanmanın en yaygın olduğu ülke olan ABD'de geçen ay Teksas eyaletinin Uvalde kenti ve New York eyaletinin Buffalo kentindeki saldırılar, silah satışıyla ilgili tartışmaları alevlendirmişti. Uvalde'deki ilkokul saldırısında 19 öğrenci ve iki öğretmen hayatını kaybederken bu olaydan 10 gün önce de Buffalo'daki bir süpermarkette 10 kişi öldürülmüştü.





Saldırıların ardından hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi parti, Kongre'nin artık harekete geçmesi gerektiği sonucuna varmıştı. Kapalı kapılar ardından haftalarca süren görüşmelerin ardından her iki partiden senatörler bu tip saldırıların daha az yaşanmasını sağlayabilecek bazı adımlar konusunda uzlaşmaya vardı.





"İmkânsızı başardık" mesajı

ABD Başkanı neredeyse eşit sayıda Demokrat ve Cumhuriyetçi üye barındırdığı için siyasi kördüğümler yaşanmasına alışılmış olan Kongre'de nadir görülen bir şekilde her iki partiden de destek alan yeni yasa için "anıtsal" ifadesini kullandı.





"Washington'da bir şeyler yaptırmanın imkânsız gibi göründüğü şu dönemde çok büyük bir şey yapıyoruz" diyen Biden, "Daha yapılacak çok iş olduğunu biliyorum ve asla vazgeçmeyeceğim" açıklamasında bulundu.





Tasarı, Perşembe günü Senato'dan, bir gün sonra da Temsilciler Meclisi'nden geçtikten sonra Biden'ın masasına geldi. Senato'da 65 senatör tasarı lehinde oy kullanırken 33 de ret oyu verilmişti. Oylamada Demokratlar senatörlerin tamamının yanı sıra 15 Cumhuriyetçi senatörün de tasarıya destek verdiği görülmüştü.





Yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi'ndense 193'e 234 oyla geçti. Demokrat üyelerin tamamı ve 14 Cumhuriyetçi vekil tasarı lehinde oy verdi.





ABD'de silah satışını kısıtlayan yasa tasarısının Senato'dan geçtiği Perşembe günü Yüksek Mahkeme, tüm Amerikan vatandaşlarının kamuya açık alanlarda kendini koruma amaçlı olarak silah taşıyabilmesinin anayasal bir hak olduğuna hükmetmişti. Biden, ABD'deki silah lobisinin zafer olarak tanımladığı Yüksek Mahkeme kararından "büyük hayal kırıklığı" duyduğunu söylemişti.





ABD Başkanı Biden, silah satışıyla ilgili yasa tasarısını imzaladıktan sonra Almanya'daki G7 zirvesine katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrıldı. Biden, Almanya'nın ardından Madrid'deki NATO zirvesine katılmak için İspanya'ya geçecek.



