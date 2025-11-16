ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var

ABD’nin New Jersey eyaletine bağlı Newark şehrinde silahlı bir saldırı meydana geldi. New Jersey Valisi Phil Murphy, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, olayda aralarında bir çocuğun da bulunduğu birden fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.





Saldırının sebebi henüz netlik kazanmazken, fail veya faillerin kimliği tespit edilemedi. Vali Murphy, gelişmeler hakkında bilgilendirildiğini ifade ederek, “Lütfen kurbanlar ve aileleri için dua edin” çağrısında bulundu.





Olayın ardından Newark’ta otobüs seferlerinin büyük kısmı farklı güzergahlara yönlendirildi. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.