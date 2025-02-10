Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de silahlı saldırı: En az 40 kurşun, 2 ölü /10 Şubat 2025 17:52

ABD'de silahlı saldırı: En az 40 kurşun, 2 ölü

ABD’nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrindeki silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti.

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ABD’nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrindeki Claridge Caddesi’nde gerçekleşen silahlı saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıyı güvenlik kameralarından izleyen Philadelphia polisi, yerel saatle 03.30 civarında, Crescentville semtindeki Claridge Caddesi ve Adams Caddesi kesişim noktasında bir araçta, vurulmuş iki kişiyi buldu. Sağlık görevlileri her iki kişinin de olay yerinde ölü bulunduğunu kaydetti.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre polis yetkilileri, saldırıda en az iki ayrı yarı otomatik silahtan 40'tan fazla kurşun çıktığını ve bu kurşunların en az 20’sinin araca isabet ettiğini açıkladı.
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