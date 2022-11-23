ABD'de silahlı saldırı şoku: 10 ölü

ABD'nin Virginia eyaletinde yer alan ABD perakende satış mağazaları zinciri Walmart'ın bir mağazasına silahlı bir kişi tarafından saldırı gerçekleştirildi.







Virginia polisi, saldırıda mağazada yaklaşık 10 kişinin vurularak öldürüldüğünü söyledi.







Chesapeake City'deki bir polis sözcüsü Leo Kosinski, meydana gelen olay sırasında polisin yanı sıra acil servis ekiplerinin de "hızlı ve seri bir şekilde hayat kurtarıcı önlemler almak" için mağazaya girdiğini söyledi.





Leo Kosinski, kesin ölü sayısını teyit etmek için henüz çok erken olduğunu belirterek, "Müdahale ettik, Buraya gelir gelmez içeri girdik ve erken davranmasaydık önümüzdeki 30-45 dakika boyunca birden fazla ölü ve birden fazla yaralı bulabildik" dedi.





Kosinski, saldırganın kendini mi vurduğunun yoksa kendini savunan biri tarafından mı vurulduğunun bilinmediğini ifade ederek, "Tek bir tetikçi olduğuna inanıyoruz... Ancak, şu an itibariyle bir tetikçinin öldüğüne inanıyoruz" diye konuştu.





Kaç kişinin ölümcül şekilde vurulduğu sorulduğunda Kosinski, polisin "10'dan az" olduğuna inandığını söyledi.





WALMART'TAN AÇIKLAMA

Walmart'tan olaya ilişkin bir açıklama yaptı.





Walmart, kolluk kuvvetleriyle yakın iş birliği içinde çalıştıklarını kaydederek, "Chesapeake, Virginia mağazamızda meydana gelen bu trajik olay karşısında şok olduk. Olaydan etkilenenler, toplum ve çalışanlarımız için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.





Saldırılar, silahlı bir saldırganın Colorado'daki bir eşcinsel gece kulübüne girerek beş kişiyi öldürmesi ve 19 kişiyi yaralamasının ardından bir Irak savaşı gazisi tarafından yakalanarak etkisiz hale getirilmesinden bir gün sonra gerçekleşti.