Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de silahlı saldırılar: En az 6 ölü çok sayıda yaralı var /29 Temmuz 2025 09:59

ABD'de silahlı saldırılar: En az 6 ölü çok sayıda yaralı var

ABD’nin New York kentinde, Manhattan’daki bir gökdelende yaşanan silahlı saldırı dehşet saçtı. Nevada'da ise kumarhanenin önünde düzenlenen silahlı saldırıda en az iki kişi öldü.

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Saldırgan, silahlı baskın sonrası 33. katta intihar etti

ABD’nin New York kentinde, Manhattan’daki bir gökdelende yaşanan silahlı saldırı dehşet saçtı. Las Vegas’tan gelen Shane Tamura isimli saldırgan, 345 Park Avenue adresindeki ofis binasında biri polis olmak üzere en az dört kişiyi öldürdü. Ardından 33. kata çıkan saldırgan, kendini vurarak intihar etti.

Lobide rastgele ateş açtı

Silahlı saldırı pazartesi akşamı saatlerinde meydana geldi. Tamura, M4 tipi tüfekle arabasından inerek binaya yöneldi ve girişte karşılaştığı NYPD memuruna ateş açtı. Ardından lobideki bir kadını ve güvenlik görevlisini de vurdu. Asansörle üst kata çıkan saldırgan, bir ofisteki kişiyi öldürdükten sonra yaşamına son verdi.

Bangladeşli polis memuru hayatını kaybetti

Saldırıda ölenlerden biri 36 yaşındaki Bangladeş göçmeni polis memuru Didarul Islam’dı. Islam, iki çocuk babasıydı ve eşi üçüncü çocuklarına hamileydi. Diğer kurbanların kimlikleri ise henüz açıklanmadı.

Nevada’da Kumarhanede Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 3 Yaralı

ABD’nin Nevada eyaletine bağlı Reno kentinde, Grand Sierra Resort isimli kumarhane otelinin önünde düzenlenen silahlı saldırıda en az iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.

Polisle çatıştı, gözaltına alındı

Sabah 07.30 sularında meydana gelen saldırıda, saldırgan birçok kişiyi vurduktan sonra polisle çatışmaya girdi. Yaralı hâlde gözaltına alınan saldırgan hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma sürerken, bölge halkını uzak durmaları konusunda uyardı.

Geçmişte de cinayet işlenmişti

Aynı otelde geçen yıl da bir kişi öldürülmüş ve iki kişi hakkında dava açılmıştı. Reno Belediye Meclis Üyesi Devon Reese, "Kalbimiz kurbanlar ve şehir için kırık. Silahlı şiddet artık her yeri sardı," ifadelerini kullandı.
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