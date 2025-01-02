Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de şimdi de gece klübüne silahlı saldırı şoku! /02 Ocak 2025 10:26

ABD'de şimdi de gece klübüne silahlı saldırı şoku!

ABD'nin New York kentindeki Queens bölgesinde yer alan bir gece kulübünde meydana gelen silahlı saldırıda en az 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

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ABD'nin New York kentindeki Queens bölgesinde yer alan Amazura gece kulübünde silahlı saldırı meydana geldi.

Saldırıda en az 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gece kulübünün dışında çok sayıda polis ve ambulans ekiplerinin görüldüğü belirtilirken, yaralıların durumunun kritik olmadığı ve çevredeki hastanelere nakledildiği öğrenildi.

4 bin kişi kapasiteli geniş bir iç mekana sahip olduğu belirtilen Amazura gece kulübünün, düzenli olarak DJ'lere ve canlı performanslara ev sahipliği yaptığı kaydedildi.

ABD'DEKİ SON SALDIRILAR
Cumhuriyet'te yer alan habere göre New Orleans'in Bourbon Caddesi'nde dün gece saat 03.15 sularında bir aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi de yaralanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, New Orleans'ta 15 kişinin hayatını kaybettiği araçlı saldırıyı "aşağılık bir saldırı" olarak niteleyerek, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) olayı araştırdığını ve kimsenin kesin sonuca atlamaması gerektiğini söyledi.

Yeni yılın ilk günü Las Vegas'taki Trump otelinin önünde de Tesla marka bir araç patlayarak yanmış, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Tesla'nın sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk, sosyal medya hesabından, New Orleans'daki saldırıda kullanılan araç ile Trump'ın otelinin önünde alev alan Tesla'nın aynı yerden kiralandığına işaret ederek olaylar arasında bağlantı olabileceğini iddia etmişti.
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