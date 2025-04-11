Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de şimdi de helikopter düştü! 6 ölü /11 Nisan 2025 09:36

ABD'de şimdi de helikopter düştü! 6 ölü

ABD'nin New York eyaletinde bir helikopter Hudson Nehri'ne düştü. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Yolcuların İspanya’dan gelen bir turist aile olduğu öğrenildi.

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ABD’nin New York kentinde Hudson Nehri’ne düşen helikopterde bulunan 6 kişinin tamamının yaşamını yitirdiği açıklandı.

New York Polis Departmanı’ndan edinilen bilgilere göre, kazada 1 pilot, 2 yetişkin ve 3 çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi. Helikopterdeki yolcuların İspanya’dan gelen bir turist aile olduğu belirtildi.

Bell 206 tipi helikopterin Manhattan’daki bir pistten yerel saatle 14.59’da havalandığı ve 15.15’te radardan kaybolduğu tespit edildi. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.
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