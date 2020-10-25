Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de şimdiden 56 milyon kişi oyunu kullandı /25 Ekim 2020 14:07

ABD'de şimdiden 56 milyon kişi oyunu kullandı

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, birçok eyalette başlayan erken oy kullanma sürecinde şu ana dek 56 milyondan fazla kişi oyunu kullandı.

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ABD seçime giderken posta yoluyla kullanılan oyların sayısı 38 milyonu geçerken, yaklaşık 17 milyon kişi de seçim merkezlerinde oylarını bire bir kullanma yolunu tercih etti.

NEWYORK'TA İLK GÜN UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Erken oy kullanma sürecine başlayan New York eyaletinde, birçok oy kullanma merkezinin önünde uzun kuyruklar oluştu. Hafta sonu olmasının da etkisiyle sabahın erken saatlerinden itibaren özellikle New York şehir merkezinde başlayan yoğunluğun ilerleyen saatlere kadar sürdüğü kaydedildi.

İnternet sitesinin yöneticisi Florida Üniversitesinden seçim uzmanı Profesör Michael McDonald, daha önce yaptığı açıklamada, yeni tip Coronavirus (Covid-19) salgını nedeniyle birçok eyalette posta yoluyla veya sandık başında erken oylamaya izin verilmesinin, sayının yükselmesinde ana etken olduğunu ifade etmişti.

McDonald, erken oylama oranlarına bakarak seçimlerde 150 milyon oy kullanılabileceği tahmininde bulunmuş, bunun da ülke seçmeninin yüzde 65'ine tekabül edeceğine ve 1908'den bu yana en yüksek seviyede katılımın beklendiğine dikkati çekmişti.
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