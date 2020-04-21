Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de şirketler üretime başlıyor: Boeing 27 bin çalışanını geri çağırdı /21 Nisan 2020 10:00

ABD'de şirketler üretime başlıyor: Boeing 27 bin çalışanını geri çağırdı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka ve ölüm sayısında azalma yaşanması ile birlikte bazı büyük şirketlerin kısmen üretime tekrar başlama kararı aldığı öğrenildi. Washington eyaletindeki Boeing uçak fabrikası, 27 bin çalışanını işbaşı yapmaya çağırdı.

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Ülkenin haber ajanslarından AP'de yer alan haberde, ABD'nin Washington eyaletindeki uçak endüstrisi devi Boeing başta olmak üzere bazı ağır sanayi üreticilerinin, kısmen de olsa üretime başlayacağı ve ülke çapındaki endişelere rağmen, bazı eyaletlerin pazartesi gününden itibaren agresif bir şekilde üretime dönme kararı aldıkları bildirildi.

Boeing'in, Washington'ın Seattle bölgesindeki tesislerinde bu hafta yaklaşık 27 bin çalışanını işbaşı yapmaya çağırdığı, işçilerin virüse karşı vardiyalı çalışacağı ve hijyenik önlemlere dikkat edeceği belirtildi.

Kuzey Dakota eyaletinin en büyük çiftlik ekipmanı üreticisi Boosan Bobcat firmasının da eyalet çapındaki üç ayrı fabrikasında, 2 bin 200 işçisini geri çağırdığının kaydedildiği haberde, krizin sert biçimde etkili olduğu İtalya, İspanya ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinde de adım adım üretimi başlatma kararlarının alındığına vurgu yapıldı.

ABD'de Kovid-19'un ilk sıçrama yaptığı Washington eyaletinde bulunan Boeing firması, bazı işçilerinde Kovid-19 görülmesi ve bir firma müfettişinin virüsten hayatını kaybetmesi sonucu, 25 Mart itibariyle kapatma kararı almıştı.

Cumhuriyetçi eyaletler üretimi başlatıyor

AP'nin haberinde, Amerika'da çoğunlukla Cumhuriyetçi Parti yanlısı olan eyaletlerin, Kovid-19 nedeniyle alınan önlemleri gevşettiği ve pazartesi günü itibariyle üretimin yeniden başlaması için daha fazla adım atamaya başladıkları belirtildi.

Bu doğrultuda, Georgia Valisi Brian Kemp'in, spor salonu, kuaför salonu, bowling salonları gibi işletmelerin, sosyal mesafe kurallarına uydukları sürece cuma gününden itibaren açılabileceği yönündeki duyurusu haberde yer alırken, önümüzdeki pazartesinden başlayarak, sinema salonları ve restoran gibi iş yerlerinin limitli sayıda da olsa müşteri kabul edebileceği ifade edildi.

Diğer taraftan, Texas ve Tennessee gibi Cumhuriyetçi eyaletlerde, devlet parklarından başlayarak, eyalet çapında bir çok iş yerinin bir sonraki haftaya kadar ardı ardına açılacağı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, Michigan eyaletinin Detroit şehrindeki büyük otomobil üreticilerinin de, bir aydır askıya aldıkları üretimlerini, mayıs ayında yeniden başlatmak için sendika liderleriyle görüştükleri belirtildi.
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