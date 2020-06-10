Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de siyahi general kuvvet komutanı olarak atandı /10 Haziran 2020 11:04

ABD'de siyahi general kuvvet komutanı olarak atandı

ABD Senatosu, siyahi Orgeneral Charles Q. Brown Jr.'un Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atamasını onayladı. Böylece ülke tarihinde ilk kez bir Siyahi general kuvvet komutanı olarak görev yapacak.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın Hava Kuvvetleri Komutanı olarak aday gösterdiği Orgeneral Brown, Senato'dan tam destek aldı. 98 senatörün onay verdiği atamaya karşı çıkan olmadı.

Atamanın ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından başlayan yaygın protestolar sürerken gerçekleşmesi dikkati çekti.

Orgeneral Brown, bu atama öncesinde ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Hava Unsurları Komutanı olarak görev yapıyordu.

Trump, Twitter mesajında, “ABD’nin ilk Afroamerikan kuvvet komutanı olarak Orgeneral Charles Brown’ı Hava Kuvvetleri Komutanlığına atama kararım Senato tarafından onaylandı. ABD için tarihi bir gün. Büyük bir vatansever ve lider olan Orgeneral Brown ile yakın çalışma konusunda heyecanlıyım.” ifadesini kullandı.
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