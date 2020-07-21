Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de gerilim artıyor: Trump Demokrat şehirlere özel Federal Polis gönderiyor /21 Temmuz 2020 09:22

ABD'de gerilim artıyor: Trump Demokrat şehirlere özel Federal Polis gönderiyor

Başkan Donald Trump’ın yerel yönetimlerin itirazına rağmen bazı büyük kentlerde protestoculara karşı federal polisleri görevlendirme ısrarı, ülkede tartışma konusu oldu.

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Trump, Oregon eyaletinin Portland kentinde bazı protestoculara federal güvenlik güçlerince yapılan müdahalede şiddet olaylarının ve gözaltıların yaşanmasıyla daha da büyüyen tartışmalara atfen, “Güvenlik güçlerini gönderiyoruz. Kentlerde bunun yaşanmasına izin veremeyiz” dedi.

Pazartesi günü Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Başkan Trump, federal güvenlik güçlerini görevlendirmeyi planladığı kentlere örnek olarak New York, Chicago, Philadelphia, Detroit, Baltimore ve Oakland’ı sıralarken, bu kentlerdeki belediye başkanlarının “liberal Demokratlar” olduğunun altını çizdi.

Kamuflaj üniformalı federal polislerin protestoculara sert müdahalesi ve gözaltı anlarını gösteren görüntülerin geçen hafta ortaya çıkmasıyla beraber Trump yönetimine Demokratlar’dan eleştiriler de artarken, Oregon eyaleti yetkilileri ve Kongre’deki Oregon temsilcileri, federal güçlerin kentten çıkarılmasını talep etti.

Trump ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Portland’daki federal polislere değinerek, “Üç gündür oradalar ve gerçekten de çok kısa bir süre zarfında harika bir iş başardılar. Hiçbir sorun yok” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca kentteki gözaltılarla ilgili olarak, “Federal polisler, çok sayıda kişiyi yakaladılar, liderlerini hapse attılar. Bunlar (gözaltına alınanlar) anarşist” dedi.

Federal polis memurları, Portland’da yaklaşık iki aydır devam eden ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı gösterilere geçen hafta biber gazıyla müdahale etmiş ve bazı göstericileri gözaltına almıştı. Demokratlar ve göstericiler, gözaltı süreçlerinde hak ihlalleri yaşandığını iddia ediyor.

İç Güvenlik Bakanlığı, yerel yönetimden ve Kongre’nin Demokrat üyelerinden gelen eleştiri ve itirazlar karşısında karar değişikliği yapılmayacağını ve federal güvenlik güçlerinin görevde kalacağını aktardı. Bakanlığın Pazartesi günü yapılan açıklamasında ayrıca yaşananlar nedeniyle yetkililerin “özür dilemeyeceği” belirtildi.
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