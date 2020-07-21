ABD'de gerilim artıyor: Trump Demokrat şehirlere özel Federal Polis gönderiyor









Trump, Oregon eyaletinin Portland kentinde bazı protestoculara federal güvenlik güçlerince yapılan müdahalede şiddet olaylarının ve gözaltıların yaşanmasıyla daha da büyüyen tartışmalara atfen, “Güvenlik güçlerini gönderiyoruz. Kentlerde bunun yaşanmasına izin veremeyiz” dedi.





Pazartesi günü Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Başkan Trump, federal güvenlik güçlerini görevlendirmeyi planladığı kentlere örnek olarak New York, Chicago, Philadelphia, Detroit, Baltimore ve Oakland’ı sıralarken, bu kentlerdeki belediye başkanlarının “liberal Demokratlar” olduğunun altını çizdi.



