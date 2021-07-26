Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de son bir haftada düzenlenen silahlı saldırılarda 430'dan fazla kişi öldü /26 Temmuz 2021 16:47

ABD'de son bir haftada düzenlenen silahlı saldırılarda 430'dan fazla kişi öldü

Geçen hafta ülke genelinde 915'ten fazla silahlı saldırı meydana geldi, söz konusu saldırılarda 430'dan fazla kişi öldü

SHABER3.COM

ABD'de silahlı şiddet verilerini toplayan Silahlı Şiddet Arşivine (GVA) göre, geçen hafta ülke genelinde 915'ten fazla silahlı saldırı oldu.

The Hill'in haberine göre, ABD'de 17-23 Temmuz'da yaşanan silahlı saldırılarda 430'dan fazla kişinin yaşamını yitirdi, 1007 kişi de yaralandı.

Söz konusu tarihler arasındaki silahlı şiddet olayları en çok Illinois (109), Teksas (63), Pensilvanya (59) ve California'da (52) görüldü. Bununla birlikte 2021 yılı içinde 13 bin 500'den fazla silahlı intihar olayı gerçekleşti.

ABD'de bu yıl itibarıyla silahlı şiddet olaylarında, 800'ü 18, 174'ü 12 yaş altı 24 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Bu sayı 2020'de 43 bini aşmış ve son 20 yılın en yüksek seviyesine yükselmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'de son bir haftada düzenlenen silahlı saldırılarda... Sonraki Haber >>

Avrupa'daki avukatlar, 35.nöbeti basın çalışanları için tuttu

Avrupa'daki avukatlar, 35.nöbeti basın çalışanları için tuttu

Afet bölgesinde vatandaşa yine çay fırlattı

Afet bölgesinde vatandaşa yine çay fırlattı

Dubai'de yapay yağmur üretildi, drone ile sağanak yağdırıldı

Dubai'de yapay yağmur üretildi, drone ile sağanak yağdırıldı

Hüzün, Hasret ve Buruk Bir Bayram Sabahı...

Hüzün, Hasret ve Buruk Bir Bayram Sabahı...

Gidip gidip geldi... Bu görüntüsü çok konuşulur

Gidip gidip geldi... Bu görüntüsü çok konuşulur

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

İktidara 15 Temmuz soruları

İktidara 15 Temmuz soruları

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:13:28