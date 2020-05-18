ABD'de son rakamlar açıklandı

Son 24 saatte 19 bin 803 yeni vaka tespit edildi ve vaka 1 milyon 529 bin 144’e ulaştı. ABD’de şimdiye kadar virüs testi yapılan kişi sayısı 12 milyona yaklaşırken, iyileşen hasta sayısı 346 bini geçti.







Dünyada en çok vaka görülen ve en fazla ölüm yaşanan ülke olan ABD’yi sırasıyla 290 bin 678 vaka ile Rusya, 277 bin 719 vaka ile İspanya ve 244 bin 52 vaka ile Brezilya izliyor.





New York, ABD’de salgından en fazla etkilenen bölge olmaya devam ediyor. Bugüne kadar 359 bin 847 vakanın görüldüğü eyalette 28 bin 325 kişi öldü.



