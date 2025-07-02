Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de Stok Endişesi; Ukrayna'ya Silah Sevkiyatı Durduruldu /02 Temmuz 2025 08:39

ABD'de Stok Endişesi; Ukrayna'ya Silah Sevkiyatı Durduruldu

ABD, Ukrayna’ya gönderilmesi planlanan bazı mühimmatların sevkiyatını durdurdu. Pentagon’un stok seviyelerini gerekçe gösterdiği karar, Beyaz Saray tarafından “ulusal çıkar önceliği” olarak açıklandı.

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ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) yürüttüğü inceleme sonucunda, daha önce Ukrayna’ya gönderileceği açıklanan bazı askeri mühimmatların sevkiyatının iptal edildiği duyuruldu. Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, Pentagon’un dış askeri yardımlara yönelik detaylı bir değerlendirme yürüttüğünü ve bu çerçevede bazı kararların yeniden gözden geçirildiğini açıkladı.

'İRAN'A SORUN...'
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Kelly, “ABD Silahlı Kuvvetlerinin gücü sorgusuzdur. İran’a sorun.” şeklindeki çıkışıyla, ülkenin askeri kapasitesinin hâlâ güçlü olduğunu vurguladı. Kelly, yapılan inceleme sonucu mühimmatların gönderiminin durdurulmasının, “ABD'nin stratejik çıkarlarını korumak” amacı taşıdığını vurguladı.

İsmi paylaşılmayan ABD'li yetkililer, Pentagon'un incelemesi sonucu bazı silahların "stoklarının azalması" nedeniyle gönderilmesi planlanan bazı askeri mühimmatın sevkiyatının durdurulması kararı alındığını öne sürmüştü.
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