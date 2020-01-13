ABD'de Suudi askeri öğrenciler deport edilecek iddiası

ABD basını, ABD üslerinde eğitim gören onlarca Suudi askerin sınır dışı edileceğini yazdı. CNN'in haberinde, Washington ile Riyad arasında gerginliğe yol açacak kararın geçen ay başlatılan soruşturmada alındığı iddia edildi.



FBI ve ABD Adalet Bakanlığı Suudi askeri öğrencilerin sınır dışı edileceği iddialarına cevap vermekten kaçındı.





Çıkan haberlere göre soruşturmada 'bazı Suudi askerlerin aşırı gruplarla bağlantılı olduğu' tespit edildi.





Soruşturmaya yol açan olay 7 Aralık'ta yaşanmıştı. 21 yaşındaki Suudi Arabistanlı askeri öğrenci Florida'da bir üste 3 Amerikan askerini öldürmüştü.





Saldırı sırasında öldürülen Suudi askeri öğrencinin de radikal gruplarla bağlantısı olduğu açıklandı. ABD'de 850 Suudi Arabistanlı askeri öğrenci eğitim görüyor.