ABD'de tarihi yemin töreni: Donald Trump Kongre'de

ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump, yemin töreninden önce görevi devralacağı Joe Biden ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Donald Trump ile eşi Melania Trump'ı, Biden ile First Lady Jill Biden karşıladı. Biden, bugün görevi devredeceği seçilmiş başkan Trump'ı geleneksel çay içme seremonisinde son kez Beyaz Saray'da ağırladı.



Trump'tan dakikalar önce ise başkan yardımcısı JD Vance ve eşi Usha Vance, Beyaz Saray'a ulaştı. Trump çifti, Vance çifti ile birlikte, ABD başkanlarının bir geleneği olarak Beyaz Saray'dan önce St. John’s Kilisesi’ne gitti.



Beyaz Saray'daki görüşmelerin ardından, Kongre binasına doğru yola çıkıldı. Donald Trump ve Joe Biden, Beyaz Saray'dan birlikte limuzine bindikten sonra yemin töreni için Kongre binasına ulaştı. ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris de, törenin gerçekleşeceği Kubbeli Salon'a geldi.



Tesla ve X'in sahibi Elon Musk, Meta CEO'su Mark Zuckerberg ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da törenin düzenleneceği Rotunda salonunda yerlerini aldı. Eski başkanlar da, alkışlar eşliğinde salona giriş yaptı.



YEMİN TÖRENİ YILLAR SONRA İLK KEZ KAPALI ALANDA



Trump bugün Kongre’de düzenlenecek yemin töreniyle görevine resmen başlayacak. Tören, başkentteki dondurucu soğuklar nedeniyle, 1985’te Ronald Reagan’ın yemin töreninden sonra ilk kez kapalı mekana alındı. Kongre’de kubbenin altında yer alan Rotunda salonunda düzenlenecek tören için hazırlıklar yerel saat ile 10.00'da (TSİ 18.00) başladı.



Kapalı mekana alınması, bileti olan konukların çoğunun törene bizzat katılamayacağı anlamına geliyor. Yine de törende tanınmış sanatçılar, milyarderler ve davet alan devlet başkanları hazır bulunacak.