ABD'de tarım dışı istihdam beklenti altında kaldı

ABD'de Ocak ayında tarım dışı istihdam 49 bin artış kaydetti.



Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi tarım dışı istihdamda 105 bin artış olması yönündeydi.

Aralık ayındaki tarım dışı istihdamda görülen düşüş 140 binden 227 bine revize edildi.

Ülkede Ocak ayında işsizlik yüzde 6,3 olarak kaydedildi. Ekonomistlerin beklentisi işsizliğin yüzde 6,7 olarak gerçekleşmesi yönündeydi.

Ocak ayında ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre yüzde 0,2 artış kaydederek yüzde 0,3'lük beklentinin altında kaldı. Ortalama saatlik kazançlarda yıllık artış ise Ocak'ta yüzde 5,4 arttı. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 5 düzeyindeydi.

Öncü göstergeler toparlanma sinyali vermişti

ABD'de istihdam açısından öncü göstergeler olarak kabul edilen ADP özel sektör istihdam verisi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları ülkede toparlanmaya yönelik güçlü sinyaller verdi.





ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 2 ayın en düşük seviyesine indi. Ülkede işsizlik maaşına başvuruların sayısı geçen hafta düştü, böylece düşüş 3 hafta üst üste devam ederek istihdam kayıplarının azalmaya başladığına işaret etti.





Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre başvurular 30 Ocak'ta sona eren haftada 33 bin düşerek 779 bine geriledi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini 830 bindi.





Başvurular böylece pandemi kaynaklı istihdam kaybının azalmasıyla 28 Kasım'dan beri en düşük seviyeye indi.





Devam eden başvurular ise 23 Ocak'ta sona eren haftada 4,59 milyona geriledi.





ADP özel sektör istihdamı verisi de beklentilerin üzerinde gerçekleşti.





ADP verisine göre ABD'de özel sektör istihdamı Ocak'ta 174 bin arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi Ocak'ta bu artışın 70 bin olması yönündeydi. Aralık ayında görülen istihdam kaybı ise 123 binden 78 bine revize edildi.





Verinin güçlü gelmesinde özellikle hizmet sektöründeki toparlama etkili oldu. Hizmet sektöründe Ocak ayında istihdam artışı 156 bin olarak kaydedilirken, reel sektör tarafında istihdam artışı 19 bin oldu.