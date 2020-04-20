Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de tesisler doldu, petrol fiyatı çakıldı /20 Nisan 2020 20:13

ABD'de tesisler doldu, petrol fiyatı çakıldı

Koronavirüsle birlikte ekonomik aktivitelerin yavaşlaması, milyonlarca insanın evlere kapanması petrol tüketimini de rekor seviyede azaltırken, petrolün fiyatı da çakıldı.

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ABD'de petrol arz fazlası yaşanacağı öngörüsüyle depolama tesisleri dolarken, petrolün fiyatı da yüzde 41 oranında düştü. Verilere göre, söz konusu düşüş, 1982'den bu yanaki gün içindeki en sert düşüş. 

ABD tipi ham petrolün varili 10.77 dolarla, 1999'dan bu yanaki en düşük seviyeyi görürken, ABD depolama tesislerinde arz fazlası öngörüsü fiyatı daha da aşağı çekti. 

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün fiyatı gün içinde yüzde 41 gerileyerek 10.77 doları görürken, rafinerilerin talebin düşmesi nedeniyle faaliyeti frenlemesi sonucunda ABD hafif ham petrolünün teslimat noktası olan Cushing, Oklahoma başta olmak üzere ABD depolama tesislerinde tutulan petrol hacmi artıyor.

Brent petrolün fiyatı ise 26.43 dolara geriledi. OPEC raporuna göreyse, petrol talebinin son 30 yılın en düşük seviyesine gerileyeceği tahmin ediliyor.
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