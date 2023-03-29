ABD'de TikTok ve Meta'ya dava

Yerel basındaki haberlere göre, Arkansas Valisi Sarah Huckabee Sanders ve Başsavcı Tim Griffin, basın toplantısında, söz konusu sosyal medya platformlarına üç farklı dava açıldığını duyurdu.





Sanders, "Büyük teknoloji şirketlerini, çocuklarımızda bağımlılık oluşturan platformları kullanmaya zorlamaktan ve onları uygunsuz içerik dünyasına maruz bırakmaktan sorumlu tutmalıyız." dedi.





Sosyal medya şirketlerinin, çocukları kar için sömürdüğünü söyleyen Sanders, "Yönetimim bu başarısız statükoya müsamaha göstermeyecek." diye konuştu.





Griffin de bu davaların içerikle ilgili değil şirketlerin kullanıcılara yönelik "aldatıcı yöntemler" kullanmasıyla ilgili olduğunu söyledi.





Meta'nın kasıtlı olarak ergenlere bağımlılık yapan ve onların düşüncelerini şekillendiren algoritmalar kullandığını belirten Griffin, "Meta'nın, bu algoritmalar hakkında halka bilgi vermek yerine, kar ve büyüme peşinde olduğu için algoritmaların işleyiş şeklini halktan bilerek gizlediğini" kaydetti.





Griffin, TikTok ve Meta'nın, eyaletin ticaret uygulamaları yasasını ihlal etmekle suçlandığını aktardı.





Davalardan birinin, TikTok kullanan reşit olmayan çocukları, cinsellik, uyuşturucu veya alkol kullanımını tasvir eden içerikler dahil uygunsuz içeriklerden korumak için açıldığı ileri sürüldü.





Meta aleyhindeki davada ise şirketin Facebook üzerinden, çocukların platformda geçirdiği süreyi en üst düzeye çıkarmaya çalıştığı iddia edildi.



