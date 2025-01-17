ABD'de TikTok yasağına karşı açılan davaya ret

Yüksek Mahkeme kararında, TikTok'un ifade özgürlüğünün kullanılabildiği bir platform olduğunu kabul etti ancak ulusal güvenlik gerekçesiyle bir ABD'li şirkete satılması gerektiğine karar verdi.









Ne olmuştu?

DW Türkçe'de yer alan habere göre ABD'de en üst temyiz mahkemesi olan Yüksek Mahkeme, Çin merkezli video paylaşım platformu TikTok'un ülke genelinde yasaklanması veya ABD'li bir şirkete zorunlu satışını öngören yasaya karşı açılan davayı reddetti.Washington'da Cuma günü kararını açıklayan Mahkeme, TikTok'un yasaklanmasına yönelik Nisan 2024'te Kongre tarafından kabul edilen yasanın ABD Anayasası'na aykırı olmadığına hükmetti. TikTok ve bir grup kullanıcı, Çinli şirkete ait sosyal medya platformunun ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın ifade özgürlüğünü kısıtladığını öne sürerek yargıya başvurmuştu.ABD Kongresi, TikTok'un ABD'deki kullanıcılara ait verileri Çin'e aktarma ve algoritmalar aracılığıyla genç kullanıcılar üzerinde siyasi etki yaratma tehlikelerini gerekçe göstererek platformun ABD'li bir şirkete satılmasını şart koşmuştu.İlgili yasaya göre, TikTok Pazar gününe kadar bir ABD'li alıcı bulamazsa ülke genelinde yasaklanacak.Ancak ABD basınında çıkan haberlere göre, gerek Joe Biden yönetimindeki mevcut hükümet gerekse 20 Ocak'ta iş başı yapacak Donald Trump yönetimindeki yeni hükümet yasağın önlenmesine yönelik girişimlerde bulunuyor.Dünya çapında milyarlarca kullanıcısı bulunan popüler bir sosyal medya platformu olan TikTok'un Çin merkezli bir şirket tarafından yönetilmesi, özellikle ABD'de ulusal güvenlik endişelerini gündeme getirdi. ABD Kongresi, Çin hükümetinin TikTok üzerinden kullanıcı verilerine erişebileceğini ve bu verilerle siyasi propaganda yapabileceğini öne sürüyor. Bu bağlamda, TikTok'un ya ABD'li bir şirkete satılması ya da ülkede yasaklanması gerektiği yönünde bir yasa çıkarılmıştı.