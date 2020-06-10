Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de Trump-Esper gerginliği /10 Haziran 2020 19:32

ABD'de Trump-Esper gerginliği

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden almak istediği ancak danışmanları aksi yönde görüş bildirdikleri için bu kararından vazgeçtiği öne sürüldü.

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Trump, George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümü sonrası başlayan protestoları durdurmak için ordunun devreye girmesini istemiş, Esper buna itiraz etmişti.

25 Mayıs’ta George Floyd’un ırkçı polisler tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar, birkaç gün içinde ABD çapında geniş kitlelere yayıldı.

Trump, 1 Haziran’da protestocuları “yağma yapmak ve binalara zarar vermekle” suçlayarak orduyu göreve çağıracağını duyurdu. Ancak ABD Savunma Bakanı Mark Esper, aktif görevdeki askerlerin ülke içinde görevlendirilmesi fikrine sıcak bakmadı.

Bunun üzerine Trump’ın geçen hafta, Esper’i görevden almayı düşündüğü öne sürüldü. Ancak düşüncesini hemen uygulamak yerine danışmanlarına fikir ayrılığıyla ilgili ne yapılabileceğini sordu. Ocak 2017’de göreve geldiğinden bu yana atadığı dördüncü Savunma Bakanı olan Esper’in görevden alınması fikrini, danışmanları desteklemedi. Kongre’deki Esper’e yakın siyasetçilerin de devreye girmesi sonucu, Trump kararından vazgeçti.

ESPER İSTİFA MEKTUBUNU HAZIRLADI

Wall Street Journal’a (WSJ) konuşan ancak adlarını vermek istemeyen yetkililer, Esper’in de Trump’ın bu düşüncesinden haberdar olduğunu ve istifa mektubunu hazırladığını söyledi.

Yetkililere göre Esper, ordunun rolü konusundaki görüş ayrılıklarının çok büyük olduğunu yakın çevresine anlattı. Ancak bu süreçte araya giren siyasiler ve danışmanları, onun da istifadan vazgeçmesini sağladı.

Beyaz Saray ve Pentagon yetkilileri, WSJ’ye konuyla ilgili açıklama yapmadı.Ancak gazeteye konuşan kaynaklar, bu süreçte Trump’ın Esper’in rolüyle ilgili yakın çalışma arkadaşlarıyla çok sert tartışmalar yaşadığını söyledi.
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