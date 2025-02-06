Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de Trump ve Elon Musk'a protesto /06 Şubat 2025 11:05

ABD'de Trump ve Elon Musk'a protesto

ABD'nin farklı şehirlerinde toplanan göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı adımları protesto etti.

SHABER3.COM

Trump yönetiminin ilk icraatlarını protesto etmek üzere Çarşamba günü ABD'nin çeşitli kentlerinde toplanan binlerce gösterici, Başkan'ın göçmenlere yönelik baskılarından trans haklarını geri almasına ve Filistinlileri Gazze Şeridi'nden zorla nakletme önerisine kadar birçok politikasını kınadı.

Austin'de yüzlerce protestocu bloklar boyunca pankartlar sallayarak ve "İşte demokrasi böyle bir şey" sloganları atarak yürüdü.

Philadelphia'daki ve Kaliforniya, Minnesota, Michigan, Wisconsin, Indiana ve diğer eyaletlerde protestocular Başkan Donald Trump'ı, milyarder Elon Musk'ı ve Amerikan hükümeti ve toplumu için aşırı sağcı bir siyasi proje olan Project 2025'i kınayan pankartlar taşıdılar.

Protestolar, 50 protesto, 50 eyalet, bir gün anlamına gelen #buildtheresistance ve #50501 hashtagleri altında internette örgütlenen bir hareketin sonucuydu. Sosyal medyadaki web siteleri ve hesaplar "faşizmi reddet" ve "demokrasimizi savun" gibi mesajlarla eylem çağrıları yayınladı.

Çeşitli şehirlerde düzenlenen gösterilerde Musk ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) eleştirildi.

Onlarca protestocunun toplandığı Jefferson City, Missouri'deki eyalet meclisi merdivenlerinde bir posterde "DOGE yasal değil" yazıyordu. "Elon neden sizin Sosyal Güvenlik bilgilerinize sahip???"

Kongre üyeleri, DOGE'nin ABD hükümetinin ödeme sistemine dahil olmasının güvenlik risklerine ya da Sosyal Güvenlik ve Medicare gibi programların ödemelerinin aksamasına yol açabileceğine dair endişelerini dile getirdiler. Bir Hazine Bakanlığı yetkilisi, DOGE ile çalışan bir teknoloji yöneticisinin "salt okunur erişime" sahip olacağını söyledi.

Trump yeni döneminin ilk birkaç haftasında ticaret ve göçten iklim değişikliğine kadar her konuda bir dizi icra emri imzaladı. Demokratlar Trump'ın gündemine karşı seslerini yükseltmeye başladıkça, protestolar da çoğaldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'de Trump ve Elon Musk'a protesto Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:10:32