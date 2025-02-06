ABD'de Trump ve Elon Musk'a protesto

Trump yönetiminin ilk icraatlarını protesto etmek üzere Çarşamba günü ABD'nin çeşitli kentlerinde toplanan binlerce gösterici, Başkan'ın göçmenlere yönelik baskılarından trans haklarını geri almasına ve Filistinlileri Gazze Şeridi'nden zorla nakletme önerisine kadar birçok politikasını kınadı.



Austin'de yüzlerce protestocu bloklar boyunca pankartlar sallayarak ve "İşte demokrasi böyle bir şey" sloganları atarak yürüdü.



Philadelphia'daki ve Kaliforniya, Minnesota, Michigan, Wisconsin, Indiana ve diğer eyaletlerde protestocular Başkan Donald Trump'ı, milyarder Elon Musk'ı ve Amerikan hükümeti ve toplumu için aşırı sağcı bir siyasi proje olan Project 2025'i kınayan pankartlar taşıdılar.



Protestolar, 50 protesto, 50 eyalet, bir gün anlamına gelen #buildtheresistance ve #50501 hashtagleri altında internette örgütlenen bir hareketin sonucuydu. Sosyal medyadaki web siteleri ve hesaplar "faşizmi reddet" ve "demokrasimizi savun" gibi mesajlarla eylem çağrıları yayınladı.



Çeşitli şehirlerde düzenlenen gösterilerde Musk ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) eleştirildi.



Onlarca protestocunun toplandığı Jefferson City, Missouri'deki eyalet meclisi merdivenlerinde bir posterde "DOGE yasal değil" yazıyordu. "Elon neden sizin Sosyal Güvenlik bilgilerinize sahip???"



Kongre üyeleri, DOGE'nin ABD hükümetinin ödeme sistemine dahil olmasının güvenlik risklerine ya da Sosyal Güvenlik ve Medicare gibi programların ödemelerinin aksamasına yol açabileceğine dair endişelerini dile getirdiler. Bir Hazine Bakanlığı yetkilisi, DOGE ile çalışan bir teknoloji yöneticisinin "salt okunur erişime" sahip olacağını söyledi.



Trump yeni döneminin ilk birkaç haftasında ticaret ve göçten iklim değişikliğine kadar her konuda bir dizi icra emri imzaladı. Demokratlar Trump'ın gündemine karşı seslerini yükseltmeye başladıkça, protestolar da çoğaldı.