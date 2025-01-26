ABD'de 'Trump'ı tehdit' gözaltısı! Paylaşım sonrası yakalandı

ABD'nin Florida eyaletinde, Shannon Depararra Atkins (46) isimli kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Federal Soruşturma Bürosuna (FBI), Atkins'le ilgili yapılan ihbarda, şahsın sosyal medya üzerinden ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik, "öldürme, toplu silahlı saldırı veya terör eylemi gerçekleştirme" tehdidinde bulunduğu belirtildi.





Trafik denetlemesi esnasında gözaltına alınırken üst aramasında kokain tespit edilen Atkins'in, uyuşturucu bulundurmakla da suçlandığı bilgisi paylaşıldı.





Trump'ın Palm Beach'teki malikanesi Mar-a-Lago'ya birkaç kilometre uzaklıkta yaşadığı tespit edilen Atkins'in, malikaneye ulaşmaya yönelik girişimine dair herhangi belirtinin bulunmadığı kaydedildi.





NE OLMUŞTU?

Trump, 13 Temmuz 2024'te Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.



