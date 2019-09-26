ABD'de Trump'la görüşemeyen Erdoğan: Bize yaptırım uygulamayın

Erdoğan, BM 74. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 10. Türkiye Yatırım Konferansında konuştu.







GÖRÜŞEMEDİĞİ TRUMP'A MESAJI BASIN ARACILIĞIYLA VERDİ





Zirvede Trump'la sadece verilen yemekte fotoğraf çekimi için bir araya gelen, özel görüşme yapamayan Tayyip Erdoğan TAİK'teki konuşmasında Trump'a ve ABD yönetimine seslendi:





''Son dönemde de Türk-Amerikan ilişkilerinin ciddi şekilde test edildiği bir süreci hep birlikte yaşadık ancak değerli dostum Başkan Trump’la aramızda tesis ettiğimiz yakın diyalog ve iletişim sayesinde, bu sıkıntılı süreci aşıyoruz. Tabii bu birilerini de rahatsız ediyor veya kıskandırıyor. İki lider olarak ülkelerimiz arasında pozitif gündeme odaklanmak istiyoruz "







'BİZE YAPTIRIM UYGULAMAYIN'





Erdoğan daha sonra ABD yönetiminden basın üzerinden ricada bulundu:





''Burada öncelikle bir pürüzü gidermemiz gerekiyor. Ticaretini güçlendirmek isteyen ülkeler aralarına engel koymaz. ABD'nin ülkemize karşı uygulamaya koyduğu bazı tedbirleri yeniden değerlendirmesini ve kaldırmasını istiyoruz. Bilhassa çelik ve alüminyum ihracatımıza yönelik olarak getirilen ilave tarifeler ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden çıkarılmamız gibi kararlardan geri dönülmesi gerekiyor. Bu konuda birçok ülkeye getirilen istisnalardan Türkiye de yararlanmalıdır. Ayrıca ABD'nin önümüzdeki dönemde almayı planladığı önlemlerden de Türkiye'yi muaf tutmasını bekliyoruz. Zira biz her şeyden önce stratejik ortağız. Bu, yıllara dayalı.



