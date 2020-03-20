Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de Tulsi Gabbard başkanlık yarışından çekildi, Biden'a destek verdi /20 Mart 2020 12:10

ABD'de Tulsi Gabbard başkanlık yarışından çekildi, Biden'a destek verdi

ABD'de Demokratların başkan aday adayı Tulsi Gabbard yarıştan çekildi ve Joe Biden’a desteğini açıkladı.

SHABER3.COM

Temsilciler Meclisi üyesi Tulsi Gabbard, Twitter hesabından bir açıklama yaparak Demokrat Parti başkan adaylığı yarışından resmen çekildiğini duyurdu.

Hawaii’yi temsil eden Gabbard, "Bugün seçim kampanyama son veriyorum ve Başkan Yardımcısı Joe Biden'a bu ülkeyi bir araya getirme mücadelesinde tam destek veriyorum" dedi.

Sürpriz destek

Daha önce Biden’ın rakibi Vermont Senatörü Bernie Sanders’a verdiği destekle bilinen Gabbard’ın bu açıklaması sürpriz oldu. Ancak Gabbard, seçmenlerin Biden’a verdiği destek sonucu bu kararı aldığını belirtti. Gabbard, “Başkan Yardımcısı'yla her konuda hemfikir olmasam da iyi yürekli olduğunu, ülkesi ve Amerikan halkına olan sevgisiyle hareket ettiğini biliyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD’de giderek yayılan koronavirüs salgınına da dikkat çeken Gabbard, “Şu anda yapabileceğim en iyi şey Hawaii halkının sağlığı için çalışmak" dedi.

Yarışta iki aday kaldı

Gabbard, her ne kadar Elizabeth Warren ve Pete Buttigieg gibi güçlü adaylardan daha uzun süre kampanyasını sürdürse de Süper Salı dahil sonraki eyaletlerdeki ön seçimlerde de başarısız performans göstermişti. Hatta gereken eşiği geçemediği için adaylar arasındaki son televizyon tartışmalarına da katılamamıştı.

ABD medyası da bu nedenle adaylık yarışında uzun süredir sadece Biden ile Sanders’ın ismini anıyordu. Ancak Gabbard’ın bu duyurusuyla yarışta iki adayın kaldığı resmiyet kazanmış oldu.

2013 yılından bu yana görev yapan Tulsi Gabbard, ABD Kongresi'nin ilk Samoa asıllı Amerikalı ve Hindu üyesi olarak biliniyor.

Hawaii Ordusu Ulusal Muhafızları’nda binbaşı olan Gabbard, 2004-2005 yıllarında Irak’ta görev yaptı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'de Tulsi Gabbard başkanlık yarışından çekildi,... Sonraki Haber >>

Uzmanından çarpıcı Koronavirüs açıklaması

Uzmanından çarpıcı Koronavirüs açıklaması

Koronavirüs’ü en iyi tanıyan bilim insanı KHK'lı çıktı

Koronavirüs’ü en iyi tanıyan bilim insanı KHK'lı çıktı

Korona toplantısında bakan bayıldı

Korona toplantısında bakan bayıldı

Bu işte nasıl bir yanlışlık var

Bu işte nasıl bir yanlışlık var

Yolunu kaybeden Fok'a turistler yardımcı oldu

Yolunu kaybeden Fok'a turistler yardımcı oldu

Dua'ya davet

Dua'ya davet

Canlı yayında koronavirüs danışma hattı aranınca...

Canlı yayında koronavirüs danışma hattı aranınca...

Sosyal medyada dolaşan ürkütücü virüs videosu

Sosyal medyada dolaşan ürkütücü virüs videosu

'Eski Kara Kuvvetler Komutanı Aytaç Yalman koronavirüsten öldü'

'Eski Kara Kuvvetler Komutanı Aytaç Yalman koronavirüsten öldü'

Bu işin şakası yok

Bu işin şakası yok
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:19:17