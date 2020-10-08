ABD'de Türkiye için yaptırım çağrısı

Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin bataryasının Sinop’ta test edileceği iddia edilmişti. Türkiye'nin Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemini satın alması ve test sürecine dair iddiaların ortaya atılmasının ardından ABD'li senatörler, "Türkiye'ye yaptırım uygulayın" çağrısında bulundu







ABD SİYASETİNİ KARIŞTIRDI





Bu hafta Bloomberg’de yayınlanan bir haberde, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin bataryasının Sinop’ta test edileceği iddia edilmişti. Bu iddia, ABD siyasetini karıştırdı.





MEKTUP YAZARAK ÇAĞRIDA BULUNDU





Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler, ABD Başkanı Trump yönetimine bir mektup yazarak çağrıda bulundu. Cumhuriyetçi James Lankford ve Demokrat Chris Van Hollen, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya bir mektup yazdı. İki siyasetçi, Washington’ın, Türkiye’nin S-400 alımı sırasında müdahale etmemesinin Türkiye hükümetini güçlendirdiğini söyledi. İki isim Türkiye’ye yaptırım uygulanması gerektiğini dile getirdi.





SENATODAN TÜRKİYE’YE YAPTIRIM ÇAĞRISI





Van Hollen ve Lankford imzalı mektupta, “Son haberler Türkiye’nin bu savunma sistemini bırakma gibi bir planı olmadığını gösteriyor. Ayrıca Savunma Bakanlığı’nın Türkiye’yi F-35 tedarik zincirinden çıkarmakta yavaş hareket etmesi Türkiye yönetiminin elini güçlendirdi. Gelen son haberlerin bilgisiyle birlikte Türkiye’ye yasaların gerektiği gibi yaptırım uygulanması çağrımızı yineliyoruz” ifadesi yer aldı.