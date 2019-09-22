Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de 'turuncu bileklik' şüphesi: 3 kişi hayatını kaybetti /22 Eylül 2019 19:27

ABD'de 'turuncu bileklik' şüphesi: 3 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Pittsburgh kentinde bir apartmanda yapılan etkinlikte dağıtılan turuncu bileklikleri takan 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

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ABD'nin Pittsburgh şehrinde bir apartmanda yapılan etkinlikte dağıtılan turuncu bileklikleri takan üç kişi hayatını kaybetti.

CNN'de yer alan habere göre, ihbar üzerine olayın yaşandığı apartmana gelen Pittsburgh polisi, beş kişinin etkinliğin yapıldığı dairede, bir kişinin asansörde, bir kişinin de sokakta bilinçsiz bir şekilde yere yatmış şekilde bulunduğunu bildirdi.

4 KİŞİNİN DURUMU CİDDİ

7 kişiden 3'ünün hayatını kaybettiği belirtilirken, hastaneye kaldırılan 4 kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

İncelemelerde uyuşturucu kullanımına ilişkin bir işaret bulunmadığını ve etkinliğin yapıldığı apartmanda bir güvenlik sorunu olmadığını belirten polis, turuncu bileklik dağıtan mekanların araştırıldığını duyurdu.
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