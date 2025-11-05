Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de uçak düştü: Ölü ve yaralılar var! /05 Kasım 2025 09:41

ABD'de uçak düştü: Ölü ve yaralılar var!

ABD’nin Kentucky eyaletinde Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan UPS kargo uçağı kısa süre sonra yerleşim alanı yakınına düştü. Enkazda yangın çıkarken, alevler kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Korkunç kazada 7 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

SHABER3.COM

ABD’nin Kentucky eyaletine bağlı Louisville kentinde, Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yapan bir UPS kargo uçağı kısa süre sonra kırıma uğradı. Yerleşim bölgesine yakın bir alana düşen uçağın enkazında yangın çıktı.

KALKIŞTAN DAKİKALAR SONRA KIRIMA UĞRADI
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamaya göre, olay yerel saatle 17.15 sıralarında meydana geldi. Louisville Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı’ndan havalanan UPS kargo uçağı, Honolulu’daki Daniel K. Inouye Uluslararası Havalimanı’na gitmek üzere yola çıkmıştı. Ancak kalkıştan kısa süre sonra uçak, havalimanı çevresindeki yerleşim alanına yakın bir noktaya düştü.

YANGIN KİLOMETRELERCE UZAKLIKTAN GÖRÜLDÜ
Kazanın ardından bölgede büyük bir yangın çıktı. Alevlerin kilometrelerce uzaklıktan görüldüğü belirtilirken, ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösterdi.

FAA tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “UPS Flight 2976 adlı McDonnell Douglas MD-11 tipi uçak, 4 Kasım Salı günü yerel saatle 17.15 civarında Louisville’den havalandıktan kısa bir süre sonra düştü. FAA ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) olayı inceleyecek, soruşturmayı NTSB yürütecek ve tüm güncellemeleri paylaşacaktır.”

7 CAN KAYBI
ABD’nin Kentucky eyaletinde bir kargo uçağının kalkıştan hemen sonra düşmesi sonucu 7 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

HAVALİMANI UÇUŞA KAPATILDI
Kaza sonrasında Louisville Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı geçici olarak uçuşa kapatıldı.
